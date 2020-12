UVA, Riqualificazione del Franchi: che opportunità!

Consigliere speciale del Comune di Firenze per il sindaco Dario Nardella per l'impiantistica sportiva e i grandi eventi, Michele Uva si è concesso al Corriere Fiorentino soffermandosi sul tema stadio: "La riqualificazione del Franchi è un'opportunità che non possiamo farci sfuggire. Ci sono tanti esempi in Europa di stadi che sono rinati dalle ceneri del vecchio: Stoccarda, Salisburgo, lo Stade de France a Parigi, Udine. Lo stesso Stadium a Torino. Firenze può seguire questo percorso. Il nuovo stadio o pesantemente ristrutturato come nel caso del Franchi porterebbe benefici economici al club, ma anche vantaggi urbanistici alla città. Deve essere moderno, l'icona di un popolo".