Un attacco da jackpot ancora a secco. La Nazione: è un dilemma assurdo

Cinque sfide di campionato, tre punti per una classifica che piange (e piange a dirotto) e un attacco ancora a quota zero gol. E fa davvero una strana, stranissima, impressione, che a portarsi dietro questo score tutt’altro che incoraggiante, sia quel pacchetto offensivo di giocatori che all’inizio della stagione era un condensato di emozioni e di buone speranze. Lo scrive La Nazione questa mattina che evidenzia come dal minuto 42’ della ripresa Pioli ha scelto di mettere insieme tutti e tre i suoi centravanti, Kean, Piccoli e Dzeko. Una scelta che, in quel finale di Pisa-Fiorentina ha fatto ricordare a tutti che la squadra viola aveva a disposizione un attacco da 100 milioni.

Ma quell’attacco da jackpot del Superenalotto ancora non riesce a fare quello che tutti si aspettavano e si aspettano: i gol. Dilemma assurdo e beffardo.