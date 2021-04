ULIVIERI, Io alla Fiorentina? Mi presi due no

Intervistato dal Corriere dello Sport, l'attuale presidente dell'Associazione italiana Allenatori Renzo Ulivieri ha raccontato anche un retroscena sul suo mancato approdo come allenatore della Fiorentina: "Avevo già incontrato Cecchi Gori, eravamo già d’accordo su tutto, ma al presidente della Fiorentina dissi che sarebbe stato lui a dover avvertire Gazzoni. Mi rispose di no e allora glielo chiesi io. In pratica presi due no da due presidenti in un colpo solo".