UECL, Rischio super trasferte. Contro la Juve...

L'edizione odierna de La Nazione analizza, come già fatto da FirenzeViola.it, le prossime, possibili, avversarie della Fiorentina in Conference League, trattando in primo piano le distanze, alcune abissali, tra Firenze e le varie papabili mete europee. La più vicina tra tutte è Razgrad, casa del Ludogorets, in Bulgaria (1.227 km), mentre la più distante è Baku in Azerbaijan (3.182 km). Per far capire ancora meglio le varie distanze, una delle più vicine sarebbe lo Sheriff di Tiraspol (1.517 km) , città molto vicina al conflitto russo-ucraino. Una trasferta, quella europea, in programma il prossimo 16 febbraio, che avverrà solamente dopo appena quattro giorni da un'altra partita, lontana da Firenze, molto importante: contro la Juventus a Torino. E’ quindi auspicabile, ricorda il quotidiano, affrontare una squadra, sulla carta, più abbordabile.