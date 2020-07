TUTTOSPORT, Iachini coccola FR7: "Dura escluderlo"

Tuttosport sottolinea come la Fiorentina voglia chiudere la pratica-salvezza col Verona di Amrabat, il quale tra poche settimane indosserà la maglia viola. Chissà che non possa continuare ad allenarlo a Firenze Juric, osservato speciale in quanto uno dei tecnici più gettonati insieme a Spalletti per la futura panchina. Iachini dal canto suo pensa solo a ritrovare un successo che in casa è arrivato una volta nelle ultime 12 partite di Serie A (a gennaio), per riuscirci intende affidarsi per la sesta gara di fila a Ribery del quale il tecnico ha detto: "Se recupera come è stato finora si fatica a tenerlo fuori".