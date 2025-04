Tudor ha rilanciato Nico Gonzalez alla Juventus, ai margini Conçeicao

Come riporta stamani La Gazzetta dello Sport, l’effetto Tudor ha rilanciato l’argentino Nico Gonzalez che sta conquistando la Juventus dopo mesi di grandi difficoltà. La squadra bianconera spera ancora di recuperare i 33 milioni investiti per l’argentino ma intanto con l'arrivo del nuovo tecnico l'argentino appare rigenerato. Tudor ha toccato le corde giuste di Gonzalez, sembrato un altro giocatore a prescindere dal ruolo: esterno destro a tutta fascia con il Genoa e trequartista contro la Roma. Quello che non racconta la media voto (5,39 con Thiago Motta; 6,5 con Tudor), è fotografato dal cambio di passo del 27enne sudamericano.

È bastata una sosta – e un cambio in panchina – per far tornare la speranza alla Continassa. Con buona pace di Francisco Conceicao che invece è finito ai margini e sui social manda messaggi sibillini.