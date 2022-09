TIRRENO, Giovedì sera l'occasione per Ranieri

Le pagine odierne de Il Tirreno si soffermano sulle assenze in difesa nell'esordio europeo contro l'RFS. Contro i lettoni peseranno i forfait di Milenkovic (infortunatosi contro la Juventus) e Igor (espulso nel ritorno col Twente). Come riporta il quotidiano, toccherà quindi a Luca Ranieri, classe 99' rientrato alla base dopo il prestiito alla Salernitana nella scorsa stagione. Il centrale italiano infatti adesso è il quarto centrale in rosa, dopo la partenza di Nastasic sponda Maiorca.