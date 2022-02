TIFOSI, In centinaia in coda per biglietti con Juve

Sale la febbre per la sfida tra Fiorentina e Juventus di mercoledì 2 allo stadio Franchi, con una vera e propria corsa ai tagliandi prima della fine dei posti disponibili. Dopo le prelazioni per abbonati, chi aveva acquistato i tagliandi per la gara contro il Genoa e il Christmas Pack , da ieri si è aperta la vendita libera a tutti i possessori della tessera di fidelizzazione InViola Card Gold. Si è scatenata da subita una vera e propria caccia al tesoro, sia online che davanti alle biglietterie. Per tutta la giornata di ieri, davanti ai punti vendita c’è stata una lunghissima fila di persone in attesa del proprio turno. Da via Duprè, sede della biglietteria ufficiale, fino a oltre viale dei Mille varie centinaia di persone si sono assiepate in attesa di mettere le mani sul tanto agognato ticket.