TESSMANN, Toro inserito, corsa a 5: ci sono anche i viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna di Tuttosport analizza anche la situazione che circonda Tanner Tessmann, centrocampista del Venezia che sembrava ad un passo dall'Inter. Come riferisce il quotidiano, non si è arrivati alla chiusura coi nerazzurri, 'colpa' anche della poca voglia del calciatore di farsi un anno di apprendistato altrove. Ed ecco che dunque il Torino può tornare a pensare allo statunitense, anche se i granata non sono da soli: sul classe 2001, che sarà impegnato alle Olimpiadi con la squadra Under 23 degli Stati Uniti, ci sono anche Bologna, Como, Fiorentina e Parma.