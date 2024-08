TESSMANN, Atteso a Firenze ma occhio agli agenti

FirenzeViola.it

Eliminato con la sua nazionale dal torneo olimpico, Tanner Tessmann è atteso a Firenze nei prossimi giorni. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, però, il mediano del Venezia non è ancora un giocatore della Fiorentina a tutti gli effetti. Gli accordi tra le parti sono stati raggiunti, ma serve pazienza per accontentare gli agenti del giocatore, che hanno rallentato il trasferimento.

Intanto, nella giornata di ieri è arrivato al Viola Park l'agente italiano del calciatore, Michelangelo Minieri, un indizio di mercato utile che potrebbe preannunciare la fumata bianca.