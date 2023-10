TERZINI, Biraghi c'è: ora è favorita la coppia con Parisi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Punto sulla questione legata alle disponibilità dei terzini sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio: Italiano ha recuperato Biraghi e tutto lascia pensare che Parisi si sposti a destra per lasciare al capitano la fascia di competenza, ma in questi pochi giorni dal Cukaricki alla Lazio sono state provati nel ruolo anche Comuzzo e Pierozzi, ripetendo quanto fatto proprio contro i serbi subito dopo l’uscita dal campo di Kayode: seppur ipotesi meno probabili, non vanno assolutamente scartate e possono tornare utili anche a partita in corso, perché Parisi-Biraghi così messi è una coppia d’emergenza. Senza dimenticare che lo stesso Biraghi ha saltato le ultime due partite per il riacutizzarsi in Nazionale del guaio alla caviglia accusato a Frosinone.

Leggi anche l'anticipazione di FV: IND. FV, Rientra Biraghi, Parisi cambia fascia