STADIO, Restyling: aleggia lo spettro di un ricorso

Procede l'iter verso la realizzazione del restyling del Franchi. Come riportato da La Nazione però, il Comune ha dovuto rimandare ad atti successivi l'approvazione definitiva della graduatoria del concorso, pur aggiudicando definitivamente la realizzazione del progetto al Gruppo Arup. Nel frattempo infatti il Raggruppamento Populous, dopo essere stato escluso dal concorso per irregolarità, ha chiesto la riammissione e così all'orizzonte compare lo spettro del ricorso. Per tutelare la realizzazione delle opere inserite nei finanziamenti del PNRR però, i ricorsi non possono bloccarne l'iter e quindi non ci sarebbe sospensiva. Inoltre la riammissione non cambierebbe la graduatoria, in quanto la commissione ha già scelto il vincitore.

A meno che un giudice non costringa a far ricominciare tutto da capo, Populous potrebbe però ottenere il pagamento del premio di consolazione. Il progetto era stato escluso in quanto in due documenti del progetto stesso erano riportati due diversi nomi e cognomi, cosa che in basa al disciplinare del bando di gara era vietata. Populous fa presente però che i nomi sono rimasti erroneamente e non fanno riferimento a persone riconducibili a loro, dunque accusano la commissione di aver voluto mettere in piedi una vera caccia all'errore. Vedremo cosa succederà poi in sede di giustizia amministrativa, se farà o meno ricorso al TAR.

