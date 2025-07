Sottil ritrova Pioli, colui che lo lanciò. E che ora può tenerlo a Firenze da quinto

Una delle ultime idee che ha preso piede in casa Fiorentina è quella di provare Riccardo Sottil nel ruolo di esterno destro, tentando di adattarlo a vice Dodo per ovviare alla mancanza di un'alternativa al brasiliano. Stefano Pioli lo testerà in ritiro e come ricorda stamani La Nazione, proprio il parmense è stato il primo a volergli dare fiducia quando, a 19 anni, lanciò il figlio d'arte tra i grandi a Marassi contro la Sampdoria: era il 19 settembre 2018, recupero della prima giornata di campionato (spostata a causa del crollo del ponte Morandi a Genova) e quella sera in tanti a Firenze speravano di aver visto nascere una stella.

Da lì in poi la crescita di Sottil non è stata troppo importante, ma Pioli sa bene che quelle qualità che aveva intravisto ormai sette anni fa nell’esterno non possono essersi perse per strada («Noi allenatori manchiamo di coraggio: se arrivano giovani forti, giocano» disse il tecnico dopo l’esodio di Ricky) e nonostante sei mesi al Milan da comprimario, l'ex tecnico dell'Al Nassr è pronto a dare al classe ’99 un’altra possibilità. E se l’idea di base sembra essere quella di ripartire dal 3-5-2 della scorsa annata, Sottil ha una sola carta da potersi giocare, ovvero quella di reinventarsi quinto a tutta fascia. L’ultima chance per restare a Firenze è nelle sue mani.