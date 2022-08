SPEZIA, Non solo Dragowski: idea Meret per la porta

Non solo Bartlomiej Dragowski come idea per il dopo Ivan Provedel. Come riportato da La Nazione (ed. La Spezia), in lizza per difendere la porta dei liguri ci sono anche Marco Carnesecchi dell'Atalanta e Alex Meret del Napoli, pazza idea della dirigenza, che potrebbe fare un tentativo qualora gli azzurri chiudessero per Kepa del Chelsea.