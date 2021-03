SOUSA, Viola la squadra più importante allenata

In un excursus sulla carriera da allenatore di Paulo Sousa, Tuttosport si sofferma anche sull'esperienza in viola dell' attuale CT della Polonia. La Fiorentina - si legge - è la squadra con maggior blasone che ha diretto finora (i gigliati vantano anche una Coppa delle Coppe nel loro albo d’oro). Non mediocre come quella attuale, a -36 dall’Inter, bensì un “team” che sognava addirittura lo scudetto o come minimo la zona Champions. Era la Viola 2015-’16 del presidente-commercialista Mario Cognigni. Ma dopo una partenza-razzo (5 vittorie consecutive), i toscani s’afflosciarono - continua il quotidiano - chiudendo al quinto posto, staccati di 27 punti dalla Juventus campione. La stagione successiva la situazione peggiorò: viola solo ottavi in campionato e quindi fuori dalla qualificazione all’Europa League dopo cinque partecipazioni consecutive.