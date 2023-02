SOTTIL, Domani possibile qualche minuto in campo

Come sottolinea stamani La Nazione, è una domenica inedita per la Fiorentina di Vincenzo Italiano che si allena al centro sportivo in vista dell'Hellas Verona. Da valutare soprattutto le condizioni di Milenkovic, ieri ancora a parte, mentre Sottil continuerà a lavorare per poter tornare in campo nella migliore condizione possibile: domani contro l'Hellas l'occasione per fare qualche minuto.