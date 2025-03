Periodo delicato in casa Juventus, La Stampa: "Discorso di Motta alla Continassa"

L’edizione odierna de La Stampa si sofferma sul momento della Juventus, sconfitta per 4-0 dall’Atalanta nell’ultimo turno di campionato. Thiago Motta ha tenuto un discorso alla Continassa, alla presenza dei giocatori ma anche dei vertici del club. A bordo campo infatti erano presenti anche Maurizio Scanavino, amministratore delegato del club, e Cristiano Giuntoli, direttore dell'area tecnica bianconera. Motta ha ammesso gli errori tattici che hanno permesso alla Dea di piazzare un poker all'Allianz Stadium ma allo stesso tempo ha chiesto entusiasmo e intensità in vista dei prossimi impegni di campionato.

Il primo step arriverà già domenica prossima, quando la Juventus farà visita alla Fiorentina in un big match della ventinovesima giornata. La Juve però avrà ancora altri tre scontri diretti da qui a fine stagione, visto che farà visita a Lazio, Roma e Bologna. Sfide importantissime per la Vecchia Signora, che non vuole lasciar andare il treno diretto alla prossima Champions League, uno dei pochi obiettivi ormai raggiungibili in quest'annata.