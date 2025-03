Gosens non ha paura: "Mai pensato di non passare il turno. Conta la testa"

vedi letture

Alla vigilia della partita di Conference League in programma domani contro il Panathinaikos, valida per il ritorno degli ottavi di finale della competizione, Robin Gosens dopo aver parlato in conferenza stampa al fianco di Palladino è stato intervistato anche da Sky Sport: "Conta la testa - ha detto il laterale tedesco - , soprattutto in queste partite dove passa la squadra più lucida, più matura e che gestisce meglio gli aspetti della partita. Se domani entriamo con la testa giusta, vale già più del 50% della partita".

Quella di domani una gara della svolta?

"Dopo Atene non ho pensato neanche un secondo al fatto di non passare il turno. Quando sono arrivato alla Fiorentina questo è sempre stato un mio obiettivo, così come della società, ovvero andare più avanti possibile nella competizione".