FirenzeViola Fiorentina-Panathinaikos, le probabili formazioni: torna De Gea, in mezzo Mandragora, davanti Gud favorito su Beltran

Folorunsho e Adli recuperati, De Gea destinato a tornare titolari tra i pali e tutto l’aiuto possibile da parte del proprio pubblico. La Fiorentina va in campo stasera contro il Panathinaikos nel ritorno degli ottavi di finale di Conference League dopo il 3-2 di una settimana fa ad Atene, e anche per questo Palladino ha chiesto aiuto a uno stadio che però non si preannuncia esaurito (15.000 i biglietti venduti a ieri sera). Anzi, a giudicare dalle prime stime si faranno sentire anche i greci, visto che saranno più o meno 1.200 i sostenitori del Panathinaikos in arrivo in città (con conseguenti misure di sicurezza organizzate dalla Prefettura).

Avanti con l’assetto delle ultime uscite

Per l’occasione i viola non dovrebbero abbandonare il 3-5-2 visto dalla sfida con il Lecce in poi, con pochi dubbi e parecchie certezze nella probabile formazione. Partendo dal ritorno di De Gea dal primo minuto, dopo l’esperimento Terracciano visto in Grecia, la linea a tre prevederà Pongracic, Comuzzo e Ranieri mentre in mezzo con Fagioli e Cataldi è Mandragora il favorito visto che Adli e Folorunsho paiono destinati alla panchina. Davanti ballottaggio tra Gudmundsson e Beltran per sostenere Kean con l’islandese favorito.

Panathinaikos come all’andata

I biancoverdi reduci da un pareggio nell’ultimo turno di campionato dovrebbero essere gli tessi dell’andata, a cominciare dall’ex Dragowski che tornerà in quello che è stato il suo stadio. Davanti al polacco linea a quattro con Vagiannidis e Mladenovic rispettivamente a destra e sinistra e con la coppia Ingason-Arao in mezzo mentre a centrocampo confermati Siopis, Maksimovic e il marocchino Ounahi. Non cambia nemmeno il tridente offensivo con Swiderski riferimento centrale supportato da Tetè a destra e Djuricic a sinistra.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (3-5-2): De Gea, Pongracic, Comuzzo, Ranieri, Dodò, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens, Gudmundsson, Kean

PANATHINAIKOS (4-3-3): Dragowski, Vagiannidis, Ingason, Arao, Mladenovic, Siopis, Maksimovic, Ounahi, Tetè, Swiderski, Djuricic