Juventus, pronto l'assalto estivo all'ex difensore della Fiorentina David Hancko

Su La Gazzetta dello Sport oggi si parla di David Hancko, per il quale il ds della Juventus, Cristiano Giuntoli, prepara l'assalto estivo. Hancko è difensore jolly e capitano del Feyenoord. L’ex Fiorentina ha continuato il personale "test d’ingresso" per il ritorno in serie A dalla porta principale con un altro classico: dopo il playoff vinto contro il Milan, ieri a San Siro è stato eliminato negli ottavi dall’Inter. Promesso sposo juventino da gennaio, lo slovacco in estate potrebbe sostituire Andrea Cambiaso, corteggiato dal City.