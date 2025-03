Gudmundsson, CT dell'Islanda entusiasta: "Mi ha rassicurato settimane fa"

vedi letture

Il CT dell'Islanda, Arnar Gunnlaugsson, ha parlato oggi in conferenza stampa della convocazione del giocatore della Fiorentina Albert Gudmundsson, pronto a tornare per la doppia sfida contro il Kosovo a un anno di distanza dall'ultima convocazione: "È splendido riaverlo con noi. Ha disputato un'ottima partita contro il Napoli. Quando si è infortunato alcune settimane fa ero preoccupato ma lui ci ha rassicurato che sarebbe stato pronto e lo è stato persino prima del previsto. Finora ha avuto un buon minutaggio e domani lo aspetta una partita impegnativa contro Sverrir Ingason e tutto il Panathinaikos".

Le parole di Gudmundsson

In precedenza era stato lo stesso giocatore ad esprimere tutta la sua felicità per questa convocazione: "Sono molto emozionato per le prossime settimane e il futuro con la nazionale islandese. Penso che abbiamo un gruppo giovane che può arrivare lontano. I giovani giocano già ad un alto livello, giocatori come Orri Stein, Hákon Arnar, Andri Lucas e Ísak Bergmann. Questi giocatori sono davvero promettenti. Adesso abbiamo anche un bravo allenatore. Se riusciamo a lavorare tutti insieme e a far emergere questo spirito vichingo islandese, credo che insieme potremo realizzare grandi cose".