Chi in porta domani? Terracciano deludente, per De Gea finora solo i playoff

Uno dei temi principali della sfida di domani tra Fiorentina e Panathinaikos riguarda la scelta del portiere titolare. La Repubblica (ediz. Firenze) ricorda che Terracciano è stato protagonista suo malgrado di una prestazione non all’altezza in Grecia. De Gea dopo la sconfitta di Atene aveva lanciato un messaggio ai tifosi: "Ci vediamo tutti insieme giovedì allo stadio", con due cuori viola nella speranza di chiamare il pubblico a raccolta per spingere la Fiorentina verso il passaggio del turno. Lo spagnolo fin qui non ha mai giocato in Conference, eccezion fatta per i playoff.