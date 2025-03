La Fiorentina è aggrappata a Kean. Non segna dal 6 febbraio ma resta determinante

Il Corriere dello Sport - Stadio scrive che la Fiorentina è aggrappata a Moise Kean. Anche se non segna dal 6 febbraio nella serata della doppietta che ha steso l’Inter al Franchi, anche se l’ultimo gol in Conference League risale al 3 ottobre. Particolari non significanti, perché Kean per quello che ha già fatto ne è al di sopra sempre e comunque. Ovviamente nemmeno era necessario dopo 19 gol spalmati in stagione tra campionato (15), Conference (3) e Coppa Italia (1), ma proprio la partita di Napoli dopo l'infortunio a Verona sta lì a dimostrarlo: Kean ha dato battaglia praticamente da solo a tutta la difesa di Conte.