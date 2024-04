SOTTIL, Altra chance sprecata. Lui: "Questione di tempo"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Ennesima occasione sprecata da Riccardo Sottil a Salerno e, come sottolinea La Nazione, sui social l'esterno della Fiorentina ha pubblicato un aforisma a corredo di una sua foto in campo che recita: "È solo questione di tempo, sai cosa fare e quanto lavorare per arrivare dove vuoi". Con la Salernitana per tanti è stato il peggiore in campo e nel secondo tempo ha anche fallito una grande occasione davanti ad Ochoa: un'altra prestazione incolore per lui che vorrebbe giocarsi le sue chance in questo finale di stagione.