Lezzerini entusiasta di tornare viola. Già oggi è atteso in Inghilterra

vedi letture

Otto anni dopo, Luca Lezzerini torna a Firenze e a vestirsi di viola. Come riporta La Nazione, sarà il terzo portiere della Fiorentina di Stefano Pioli, tornando là dove è cresciuto dopo anni da girovago in Italia. Lezzerini è rimasto svincolato in seguito al fallimento del Brescia, la Fiorentina ci ha penato subito ma ha dovuto aspettare che arrivasse una proposta per Christensen, pronto a passare allo Sturm Graz, per chiudere l'accordo.

Già oggi il portiere sarà a disposizione di Pioli in Inghilterra, riporta il quotidiano. Trattativa lampo, l’ex portiere della Primavera viola (3 presenze in Serie A e 1 in Europa League nella gestione Sousa) ha detto subito un entusiasta sì alla possibilità di far parte nuovamente della squadra che lo ha lanciato nel calcio professionistico, per questo non occuperà uno slot 'over' nella lista del club.

