SETTORE OSPITI, Il tempo stringe: la speranza dei viola

ll tempo stringe e la Fiorentina ha bisogno di sapere entro pochi giorni dove il Gos ha intenzione di posizionare il settore ospiti che dovrà essere ovviamente rimodulato sulla base della nuova capienza dello stadio Franchi. Come scrive stamani La Nazione, il sentore è che l’ipotesi di spostare la zona dedicata ai tifosi avversari in quella che è l’attuale Maratona laterale sia del tutto tramontata per questioni di sicurezza, al punto tale che nel giro di poco verrà ufficializzata la permanenza dei supporter ospiti nel cosiddetto «formaggino» incastonato tra la Maratona e la Curva Ferrovia.

Un settore destinato però ad avere un numero di posti decisamente inferiore rispetto al minimo previsto per un impianto che ospita gare di Serie A (almeno il 5 per cento del totale dello stadio): anche di questo, nel corso di una serie di incontri dai toni distesi andati in scena in questi giorni, hanno parlato sia i tecnici del Comune di Firenze che quelli della Fiorentina. I viola infatti sperano che Lega approvi la capienza di massimo 250 posti per il nuovo settore ospiti.