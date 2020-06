SERIE A, Violare il protocollo come truccare un match

Violare il protocollo vale come truccare una partita. Come riporta La Gazzetta dello Sport, un’altra delle decisioni del consiglio federale è stata quella di equiparare infatti le sanzioni in caso di mancata effettuazione dei controlli sanitari previsti per prevenire il contagio da Covid-19 a quelle previste per l’illecito sportivo. Si passa dall’ammenda ai punti di penalizzazione, fino addirittura all'esclusione dal campionato. La violazione, dice il comunicato della FIGC, "è valutata in funzione del rischio per la salute dei calciatori, degli staff, degli arbitri e di tutti gli addetti ai lavori esposti al contagio da COVID-19, nonché dell’accertata volontà di alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione". Gli ispettori continueranno dunque a fare sopralluoghi nei centri sportivi dei club di Serie A per valutare se tutte le regole previste dal protocollo saranno rispettate.