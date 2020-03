SERIE A, Ora si valuta l'idea di ripartire a giugno

Qualche club italiano inizia ad essere pessimista sulla ripresa del campionato, non lo è la Lega che assicura: il campionato ripartirà e si disputeranno tutte le giornate che restano da qui alla fine. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che tra le idee inedite c'è anche quella, come in Premier League, di valutare la ripresa a inizio giugno concludendo il campionato entro luglio per poi cominciare una settimana dopo quello 2020-21. In tal senso, la Lega fa sapere che con Uefa e Fifa esistono i presupposti per sforare la data del 30 giugno, quando scadono i contratti dei calciatori. Ma anche questa ipotesi è ancora tutta da valutare, come le precedenti. Dipenderà dalla lotta al Coronavirus: a che punto sarà a giugno e luglio? Si potrà realmente riprendere a giocare?