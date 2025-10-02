Senza Kean, tocca a Piccoli prendersi l'attacco. I suoi gol per riconquistare la gente

vedi letture

Complice l'assenza di Kean per squalifica, stasera col Sigma Olomouc ci sarà il battesimo europeo di Roberto Piccoli, pronto all'esordio in una gara continentale. L'attaccante è stato chiamato in causa ieri in conferenza stampa e non ha, a tal proposito, nascosto l'emozione, pur sapendo che comunque il momento generale è di quelli delicati: "Dobbiamo pensare positivo e cercare di dare qualcosa in più rispetto alle ultime partite, ci siamo parlati e ce lo siamo detti. Il lavoro ci ripagherà sempre". Perché in una Fiorentina alla ricerca di sé stessa anche gli attaccanti devono migliorare sotto tanti punti di vista, come ammesso dallo stesso Piccoli. Pioli crede in lui, così come la società, che ha investito 27 milioni complessivi per il suo cartellino.

Ma al di là dei numeri, stasera sarà il campo a parlare. E in un momento così complicato la Fiorentina deve rialzare la testa e riconquistare l’affetto della propria gente, magari grazie anche ai gol di Piccoli. A riportare il tutto è la Repubblica (ed. Firenze).