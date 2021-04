SECOLO XIX, La difesa dei vecchietti contro Vlahovic

Il Secolo XIX, stamani in edicola, si concentra sulla sfida di sabato e titola: "La difesa dei tre vecchietti contro il baby-bomber. Con la Viola è sfida estrema". In effetti la retroguardia genoana conta tre uomini dall'età "avanzata", ossia trentacinque anni Masiello, trentadue Radovanovic, trentaquattro Criscito. La difesa più "esperta" della Serie A - si legge - si prepara ad affrontare quel Dusan Vlahovic che con i suoi 21 anni è il più giovane tra i primi 10 della classifica cannonieri. Vlahovic occupa proprio il decimo posto, è l'unico tra i più giovani da aver superato la doppia cifra, con Prandelli in panchina ha vissuto un momento d'oro: rendimento da 11 gol in 23 partite con l'ex ct a dargli fiducia e maglia da titolare. Meno bene era andata in precedenza con Iachini, appena 4 gol in 26 gare, ma adesso tutto torna in discussione e il serbo, affiancato da Ribery, è la grande speranza viola per la corsa alla salvezza.