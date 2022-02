SECOLO XIX, Al Picco osservatori Spurs ed Espanyol

Curiosità sulla partita di lunedì sera del Picco, che ha visto la Fiorentina imporsi 1-2 in casa dello Spezia, riportata dal Secolo XIX in edicola stamani. Il quotidiano ligure fa il punto sui tanti ospiti illustri presenti in tribuna per la partita: da Moretti e Rossi, dirigenti di Torino e Sassuolo, fino ad osservatori di Espanyol e Tottenham, questi ultimi sulle tracce di giocatori in maglia viola non meglio precisati dall'articolo.