Sassuolo, le soluzioni di Grosso per sostituire Berardi: Volpato in pole

Sassuolo, le soluzioni di Grosso per sostituire Berardi: Volpato in poleFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:39Rassegna stampa
di Redazione FV

Il Sassuolo ha perso per infortunio Domenico Berardi e i tempi di recupero non saranno brevi. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si parla almeno di un paio di mesi con Fabio Grosso che dovrà rinunciare al suo capitano fino all'anno nuovo. Il tecnico neroverde ora dovrà trovare un sostituito da inserire nella sua scacchiera già a partire dal prossimo impegno contro la Fiorentina. Uno dei papabili principali sarebbe Cristian Volpato ma potrebbe anche decidere di adattare Fadera o Pierini a destra.