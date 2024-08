SAGNAN, In cima alla lista dei viola. E occhio a Senesi

In cima alla lista della Fiorentina per la difesa, secondo il Corriere dello Sport - Stadio, c’è Modibo Sagnan del Montpellier. La richiesta dei francesi, circa 6 milioni, è alla portata. Il profilo del classe 1999 piace sia per la tenuta fisica importante, sia per l’esperienza maturata in un campionato di livello come la Ligue 1. Il suo contratto scadrà nel giugno 2028: la Fiorentina ci pensa seriamente. In alternativa ci sono Marcos Senesi e Josip Sutalo per i quali però servono 20 milioni. Piace anche Joel Matip.