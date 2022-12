SABIRI, Viola? Non lo so, per ora sono della Samp

Il giocatore della Sampdoria, e obiettivo di calciomercato della Fiorentina, Abdelhamid Sabiri, ha parlato così al Corriere dello Sport-Stadio: "È un momento storico per l’Africa e per il mondo arabo. Era ora. Siamo contenti. Ci eravamo confrontati prima della partita. Eravamo convinti che la Spagna si potesse eliminare. L’obiettivo era raggiungere i rigori e l’abbiamo ottenuto".

Perché negli ultimi tempi non ha giocato nella Sampdoria? "Ero infortunato. C’è stato anzi il rischio che non potessi neppure partecipare al Mondiale. Ma ho lavorato duro, con tanta fisioterapia. In Italia tanti pensavano che la lesione fosse finta ma la società conosce la verità. Ho anche inviato foto della risonanza magnetica allo staff medico per dimostrarlo. Anche qui in Qatar non gioco con continuità per questa ragione. Non sto bene. Sento dolore dopo 15-20 minuti, come è successo contro il Canada. Ma resisto".

Ma Sabiri sarà ancora della Sampdoria a gennaio? Si parla di un’ipotesi Fiorentina.

(Ride e non vorrebbe rispondere) "Non lo so, per ora sono un calciatore della Samp. Non mi hanno detto altro".