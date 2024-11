ROSA, Gerarchie delineate, ma ora serviranno tutti

FirenzeViola.it

Nonostante in questo calcio il concetto di titolare è sempre più incerto, anche nella Fiorentina di Raffaele Palladino è piuttosto semplice delineare una lista di fedelissimi. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio, sottolineando come ormai in campionato i cambiamenti sono ridotti al minimo: una soltanto (Adli per Richardson) la variazione sul tema tra Torino e Verona, due i cambi tra Torino e Genova, due gare divise soltanto da tre giorni in cui le rotazioni sono state comunque minime. L'esempio massimo di questa rotazione ridotta è Dodo, 1273 minuti in stagione, 12 su 12 da titolare in A, ma oltre al brasiliano ci sono Ranieri, Kean, Gosens, Colpani, Comuzzo, Bove, De Gea, tutti con più di 800' in Serie A.

Gli altri hanno meno di 500' nelle gambe. Tuttavia, sottolinea il quotidiano, le 10 partite nei prossimi 35 giorni potranno servire a Palladino per sfruttare tutta la rosa di cui dispone.