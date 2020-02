ROMA, Anche con Friedkin via Jesus e Under a giugno

La Repubblica oggi in edicola fa il punto sulla situazione in casa Roma in queste convulse giornate che anticipano la cessione societaria a Dan Friedkin: in tema mercato non ci dovrebbero essere scossoni imprevisti, con almeno due cessioni in programma a giugno per riequilibrare i conti. I prescelti sono Juan Jesus, nome accostato anche alla Fiorentina nelle scorse settimane, per il quale ci sono in ballo interessamenti dalla Russia, ma anche Cengiz Under: proprio dall'addio del turco, altro nome che secondo alcuni piace ai viola, Petrachi conta di ottenere i fondi per scongiurare ogni tipo di problema relativo alla UEFA.