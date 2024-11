RICHARDSON, Un mese e mezzo fuori. Torna nel 2025

FirenzeViola.it

Nella serata di ieri la Fiorentina ha emesso un comunicato sulle condizioni di Amir Richardson, costretto ad abbandonare i compagni del Marocco per un problema al soleo. Il responso dato dal club viola non è dei migliori: "Gli esami strumentali effettuati hanno evidenziato una lesione di secondo grado a carico del muscolo soleo della gamba destra". Come riferisce La Nazione, nella nota non si fa riferimento ai tempi di recupero, ma in questi casi si tratta di circa sei settimane di stop. Quindi un mese e mezzo ai box, col marocchino che rischia di aver chiuso così il suo 2024.