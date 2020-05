RIBERY, Venerdì o sabato torna al Centro Sportivo

A meno di deroghe last minute da parte dell'Ufficio Igiene, Franck Ribery si appresta a tornare al Centro Sportivo nel fine settimana, tra venerdì e sabato, come evidenzia La Nazione nella sua edizione odierna. Intanto il campione francese della Fiorentina si sta allenando con intensità a casa, e non vede l'ora di poter tornare a dare il suo contributo di gol e assist in campo. Intanto sui social il figlio Seif, rimasto con il resto della famiglia a Monaco, gli ha mandato un video-messaggio dolcissimo: "Mi manchi". "Anche te figlio mio", la risposta di Franck. Arriverà anche il tempo degli abbracci, assieme al suo ritorno.