RIALTI, Oggi alle 18 minuto di silenzio per celebrarlo

Non sono giorni facili per chi deve piangere i propri cari scomparsi. A causa del coronavirus non si possono svolgere i funerali e anche celebrare Sandro Rialti diventa dunque molto complicato. Così, come scrive il Corriere dello Sport - Stadio la famiglia del giornalista ha aderito all'iniziativa di aprire una sottoscrizione con beneficiario la Protezione Civile per l'emergenza sanitaria in corso. E oggi alle 18, tutti i suoi amici e tutta la sua gente può ricordarlo nelle proprie case con un minuto di raccoglimento e preghiera.