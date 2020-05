REPUBBLICA, Spinazzola & c. prime mosse viola

L'edizione odierna de La Repubblica parla del mercato della Fiorentina e titola: "Spinazzola & C. prime mosse del futuro viola". Molto dipenderà da cosa farà Federico Chiesa la prossima estate, ma la società viola prepara tre colpi. Anche se il 25 viola dovesse restare, in attacco ci sarebbero da fare altri innesti. Di sicuro c'è bisogno di un esterno a sinistra: Terzic è destinato ad andare via e in quel ruolo la società viola è pronta ad investire. Spinazzola è un'idea, visto che la Roma potrebbe farlo partire. Poi con l'Inter ci sarà da discutere della situazione Dalbert e con Milenkovic dell'eventuale rinnovo. A centrocampo arriverà Amrabat, mentre resta da capire il futuro di Badelj e Benassi. Così come anche la situazione Florenzi è in evoluzione: l'esterno tornerà alla Roma dal Valencia, ma non resterà nella capitale. E pe la Fiorentina potrebbe diventare una grande occasione.