REPUBBLICA, La rimonta è il nuovo nemico dei viola

La Repubblica, in edicola stamane, sottolinea quanto la Fiorentina soffra la pressione degli avversari in termini di gol. Il bel gioco non c'è, ma la colpa non può essere esclusivamente dell'allenatore. La squadra, che all'inizio pareva ben organizzata nel segnare, nell'ultimo periodo si è rivelata pericolosamente poco ordinata, pena i molti gol subiti. Sembra quasi, afferma scherzando il quotidiano, che la Fiorentina non debba andare in vantaggio per evitare la rimonta avversaria, visto il registro corrente.