REPUBBLICA, Contro il Lecce per la prova del sette

Come riportato da Repubblica oggi al Franchi arriverà il Lecce e i viola proveranno a chiudere al meglio una striscia positiva che prosegue da un mese: l’ultima sconfitta risale al 12 febbraio sul campo della Juventus. Poi soltanto sorrisi, in campionato e in Europa. Merito di una svolta arrivata curando ogni minimo dettaglio. Dalla società al tecnico, dalla maturità del gruppo alla crescita dei singoli. Col Lecce i viola proveranno a infilare la settima vittoria consecutiva, che potrebbe permettere alla Fiorentina di tenere viva la corsa per il settimo posto in classifica e così completare al meglio un mese che le ha permesso di avanzare anche in Conference fino ai quarti di finale contro il Lech Poznan. Vincere dunque, anche perché dopo la sosta per le Nazionali quello di aprile sarà un mese intenso: nove gare decisive, su tutti i fronti. In palio la finale di Coppa Italia, con la doppia sfida alla Cremonese, e i quarti e le eventuali semifinali di Conference che nel caso vedrebbero i viola di fronte alla vincente della sfida tra Nizza e Basilea. Italiano potrà contare, in vista della gara di oggi, di quasi tutta la rosa al completo. Compreso Bianco che, dopo il pugno preso dal tifoso turco giovedì a fine partita, giocherà con una maschera protettiva al naso.