REPUBBLICA, Commisso e 2 problemi per lo stadio

La Repubblica oggi in edicola parla di Rocco Commisso e dell'eventualità di partecipare al bando della zona Mercafir per costruire lì il nuovo stadio della Fiorentina. Come riporta il quotidiano, ieri c'è stata una call conference con avvocati, architetti ed ingegneri. Al centro di tutto Rocco Commisso e il dossier del bando per l'utilizzazione dell'area Mercafir. Alla fine la posizione della Fiorentina si riassume in una frase rilasciata a tarda sera: "Ci sono due grossi problemi e sono due rischi". Il primo sono i venti mesi entro il quale il Comune promette di liberare l'area: se ciò non avvenisse Commisso rischierebbe di perdere 5-10 milioni di euro spesi per architetti ed ingegneri. Secondo punto: l’incognita degli scavi. «Se liberano l’area e si scopre che, sotto terra, c’è un sito archeologico o una città? Che cosa succede?».

Entro la prossima settimana verrà presa una decisione ma il quotidiano riporta come da un no secco adesso si è passati al possibilismo: la sensazione è che alla fine Commisso potrebbe partecipare al bando.