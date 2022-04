REPUBBLICA, Com'è cambiato l'attacco. Kokorin...

Un girone dopo il mondo della Fiorentina si è capovolto, scrive stamani l'edizione di Firenze de La Repubblica. Soprattutto per quanto riguarda l'attacco: all'andata sin inceppò in campo e vide la prima contestazione dei tifosi a Vlahovic dopo il no al rinnovo, oggi la squadra di Italiano si gode i suoi tre protagonisti tirati a lucido. Nico Gonzalez, Ikoné e Cabral, tutti e tre andati a segno a Napoli e pronti a dare continuità di reti e prestazioni.

Dietro Cabral c'è Piatek che scalpita dopo aver perso il posto da titolare, ma c'è anche Kokorin, gettato nella mischia nel finale di Napoli. Ha dimostrato di essere parte del gruppo e anche pronto per giocare, dopo mesi di naftalina. Un piccolo spezzone di gara che apre un’importante considerazione da parte di Italiano per il finale di stagione anche per il russo.