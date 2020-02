QUOTA SALVEZZA, Può essere a 36: è sprint viola

Come spiega questa mattina La Nazione, nonostante la goleada di domenica alla Samp, l'obiettivo primario della Fiorentina resta sempre quello di puntare alla salvezza, in particolare al raggiungimento della fatidica quota dei 40 punti. O forse meno, come spiega il quotidiano. E’ vero che, alle spalle, c’è chi (il Lecce) sta schiacciando il piede sul gas, ma la linea dietro la quale confinare la paura al momento rischia di essere più contenuta rispetto ai 40 punti ipotizzati, ovvero intorno ai 36. Se le proiezioni dovessero essere essere confermate, ecco che ai viola mancherebbero 8 punti. Ecco perché la Fiorentina non intende sbagliare. Il Genoa terzultimo a 22 punti ospita la Lazio, seconda forza del campionato che per nutrire ambizioni da scudetto ha un solo risultato possibile, mentre la Samp che nelle ultime 3 gare ha incassato 10 gol va a San Siro contro l’Inter. Il club pugliese arriva da 3 vittorie di fila e sarà all’Olimpico di fronte alla Roma.