PULGAR-BADELJ, Dodici partite saranno decisive

Come scrive il Corriere dello Sport, le dodici partite che mancano alla fine del campionato saranno la prova definitiva per Pulgar e Badelj. I due si giocano il posto da regista della squadra, perché se Castrovilli è un punto fermo del presente e del futuro e Duncan e Amrabat andranno a completare il reparto, Pulgar e soprattutto Badelj devono dimostrare di valere la Fiorentina. L'ex del Bologna ha avuto una stagione in chiaroscuro, comunque non negativa. Quanto a Badelj, la sua leadership nello spogliatoio è riconosciuta da tutti, ma il Milan tornato a Firenze - scrive il quotidiano - non è stato all'altezza di quello precedente. Nelle dodici partite che restano dovrà invertire la rotta.