PROTOCOLLO, Bolla in ritiro e più tamponi: le novità

Su La Gazzetta dello Sport vengono riassunte alcune delle "raccomandazioni" che la Federazione Medico-Sportiva ha proposto alla Lega. Laboratorio unico, bolla in ritiro per una settimana, tamponi prepartita più a ridosso della gara, Authority di riferimento attiva 24 ore su 24 all’interno della Lega, richiesta al ministero della Salute di individuare una figura di riferimento che coordini e indirizzi le Asl per evitare difformità. Si cerca di rendere l'autoregolamentazione più rigorosa. I positivi saranno tali anche se rilevati di carica "debole" e la loro quarantena verrà seguita dall'intera squadra in ritiro per una settimana, come alle origini. Si torna alla tabella di marcia iniziale anche per i test molecolari pre-partita, cui si aggiungerà anche quello dopo 3-4 giorni. Per il via libera non ci sarà necessità di un sì in sede federale.