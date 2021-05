PRES. VENEZIA, Investitori Usa trovino città da amare

Duncan Niederauer, presidente del Venezia, ha concesso una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato di molti argomenti, dando pure consigli agli altri investitori Usa giunti nel nostro cacio. Queste le sue dichiarazioni: "Devono trovare una città da amare, come io e mia moglie amiamo Venezia. E bisogna avere un approccio particolare con i giocatori, considerandoli come membri di una famiglia, non come dipendenti. Per me sono come figli e portiamo avanti questa filosofia lavorando tutti insieme per lo stesso obiettivo. E' emblematico quello che è successo proprio con Mazzocchi: non so se questo è il modo migliore per gestire un club, ma io ci credo". E sulla possibilità di costruire un nuovo stadio non ha dubbi: "Non è il momento migliore per parlarne, i progetti in Italia sono difficili da portare avanti. Noi abbiamo un progetto, certo, ma adesso dobbiamo cercare di giocare nella nostra casa".