Prende corpo l'idea di un Pioli-bis. La Fiorentina studia anche il ritorno dell'ex

vedi letture

Prende corpo l'idea di un ritorno di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina. A riportarlo è il Corriere Fiorentino, dove si specifica che servirà attendere ancora per conoscere il nome del nuovo allenatore viola, anche perché non sono state ancora ufficializzate le dimissioni di Palladino. È uno scenario di riflessione quello che si registra in casa viola all’indomani del terremoto in panchina, con la dirigenza alle prese con una sostituzione tanto impellente quanto inaspettata.

Il gruppo di nomi che sta studiando la dirigenza di Commisso è nutrito. Ma mentre a Roma, sponda Lazio, si lavora per l’uscita di scena di Baroni, considerato anche dalla Fiorentina, e a Bergamo si studia il dopo Gasperini (ieri a Firenze per un incontro con la Roma), è su Pioli che stanno convergendo intanto le attenzioni dei viola. Già sulla panchina della Fiorentina nelle ultime due stagioni della gestione Della Valle, l’allenatore parmigiano avrebbe tutte le caratteristiche per rasserenare un ambiente su di giri, e soprattutto tornerebbe volentieri in serie A dopo l’esperienza in Arabia. Il legame con la città d’altra parte è indissolubile, anche e soprattutto dopo il dramma di Astori. Un’altra idea sarebbe quella legata a Farioli reduce dall’avventura all’Ajax ma, come nel caso di De Rossi, la società sa bene che una scommessa su un altro emergente potrebbe essere rischiosa.