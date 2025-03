Prandelli e un futuro all'Atalanta: "Non torno indietro dalla scelta fatta"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico tra le altre della Fiorentina Cesare Prandelli si è soffermato sui temi legati a Juventus-Atalanta, big match del prossimo turno di campionato: "Se confermerei Motta? Sì, perché il progetto è all’inizio, la squadra è giovane e i cambiamenti sono stati radicali.Thiago non ha la bacchetta magica, ma ha costruito una Juve solida. E nonostante i gravi infortuni e le tante polemiche, i numeri sono positivi". Su un suo ritorno all'Atalanta visto che Gasperini sembra ormai destinato a lasciare Bergamo, risponde: "Sono legato all’Atalanta, è famiglia per me: ma ho fatto una scelta e non torno indietro".

Su chi sarà decisivo secondo lui, dice: "Gasperini ha molti attaccanti di spessore: ma tra Retegui e De Ketelaere, dico sempre Lookman. Per la Juventus punto su Nico Gonzalez: quello devastante di Firenze non si è ancora visto a Torino, però mi sembra in crescita e questa è la serata giusta per svoltare".

E infine un commento sul futuro di Vlahovic da parte di Prandelli: "Io piuttosto che rinunciare a Dusan, giocherei sempre con lui e Kolo Muani insieme. Ma ogni esperienza ti migliora e sono convinto che Dusan uscirà più forte caratterialmente da questo momento. Ne sono certo perché lo vedo entrare sempre con lo spirito giusto".